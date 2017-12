No Chelsea, David Luiz participa de competição de 'cavalo com alças'

Fora da última convocação de Tite, David Luiz ficou em Londres e treinou junto com os companheiros que não foram chamados por suas seleções. Como sempre, o brasileiro manteve o bom humor e virou assunto mais uma vez nas redes sociais.

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram do colega Michy Batshuayi, David Luiz aparece participando em uma competição de cavalo com alças, de ginástica olímpica. O detalhe é que, no lugar do aparelho, o zagueiro está se fingindo se equilibrar em cima de uma maca.

Além dos dois jogadores, estão na sala outros funcionários do Chelsea, que assistem à brincadeira com bom humor.

Ao final das "manobras", David Luiz encerra com uma bela saída, cravada e sem desequilíbrios.