Outubro Rosa: Inter lança camisa em campanha de combate ao câncer de mama

O Internacional lançou nesta-sexta feira, 6, um modelo de camisa rosa, cor eleita como o símbolo das campanhas de prevenção contra o câncer de mama e presente em diversas ações ao longo do mês de outubro. Para apoiar a causa e homenagear todas as mulheres coloradas, o clube e a Nike criaram uma camisa que será usada pelos jogadores durante o aquecimento dos jogos no mês de outubro. Parte da arrecadação das vendas da loja do Beira-Rio durante este mês será revertida para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama).

"Um clube da grandeza do Internacional tem a obrigação de cumprir seu papel enquanto instituição e devolver à sociedade uma parcela, ainda que simbólica, de tudo aquilo que recebe em forma de apoio incondicional. É nosso dever levantar mais essa importante bandeira”, disse o vice-presidente de marketing e mídia do clube, Gildo Sibemberg, ao site oficial colorado.

A volante Gabi Luizelli e o centroavante Leandro Damião participaram da campanha de lançamento da camisa, que tem estreia confirmada para o pré-jogo do dia 9 de outubro, contra o Brasil de Pelotas. A nova camisa terá versões femininas e masculinas em quantidade limitada à disposição dos torcedores. O modelo é predominantemente rosa, somente com os detalhes dos patrocinadores em cinza escuro.

O mês de outubro se consolidou como o mês de conscientização sobre o câncer de mama mundialmente. Tudo começou nos Estados Unidos, durante os anos 1990, quando o Congresso Norte-Americano aprovou que Outubro se tornasse o mês nacional (norte-americano) de prevenção do câncer de mama. Então, a Fundação Susan G. Komen for the Cure realizou a sua primeira Corrida pela Cura e distribuiu laços rosas, que se tornaram o símbolo da causa.