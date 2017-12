Para atrair torcida, clube vai sortear Fusca cheio de cerveja e cestas básicas

É clássico gaúcho da série B valendo uma das quatro vagas nas quartas de final da divisão de acesso, e por isso o Guarani de Venâncio Aires quer casa cheia na partida contra o Santa Cruz, no sábado. Para atrair até 1.500 torcedores - o dobro da média do público registrada até agora, no ano - o clube vai promover, depois do jogo, o sorteio de um Fusca 1974.

E o sortudo não vai levar só o carro: o "besouro" vem recheado de cerveja e cestas básicas, e tudo isso por apenas R$ 20. A promoção, por causa disso, ganhou até nome. "Fusca Turbinado" é o apelido do prêmio a ser sorteado no Estádio Edmundo Feix.

O Fusca, vermelho, pertencia a um morador da cidade e ainda tem os documentos em nome do dono anterior. Quem ganhar, caso não queira ficar com o carro, pode negociar diretamente com ele, informa o clube. Segundo o relato do Globoesporte, o clube só "arrendou" o carro por cerca de R$ 3 mil. Depois, o Fusca foi polido e adesivado com o escudo do Guarani.

Na parte de trás serão colocadas as cestas básicas, de forma a preencher o espaço até o teto. Na frente, ao lado do motorista, ficará a cerveja. "Acho que cabem entre 120 e 150 latões. E atrás, três ou quatro cestas básicas", afirma Moacir Alberto Eisermann, vice-presidente de marketing do Guarani. A equipe, agora, busca parceiros para a aquisição dos produtos.

Todo ano, de acordo com o cartola, são feitos sorteios de prêmios de carros e dinheiro, como uma tradição da equipe, geralmente entre R$ 18 mil e R$ 30 mil. "Para atingir um torcedor mais geral, entendemos que teria de ser um valor diferente agora, numa linha popular", conta o dirigente