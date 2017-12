Pode isso, Arnaldo? Daniel Alves comemora título 'nas costas' de repórter

Um dos jogadores com mais títulos em toda a história do futebol, Daniel Alves mostrou que não se cansa de comemorar. Nesta quarta-feira, após a conquista da Juventus na Copa da Itália, com vitória sobre a Lazio por 2 a 0, o lateral brasileiro provocou risos dos espectadores ao pular nas costas de um repórter que estava ao vivo na TV em que trabalha.

O caso aconteceu com um profissional do canal oficial do clube, o que explica toda a intimidade do jogador com o rapaz, que não consegue se conter após a atitude de Daniel. Essa não é a primeira vez que os dois brincam. Meses atrás, o brasileiro deu um susto no repórter ao vivo.

Apesar do momento ser de festa, a Juventus não tem muito tempo para comemorar, já que ainda possui jogos importantíssimos nesta reta final na temporada, que pode terminar com a tríplice coroa, com os títulos da Copa da Itália, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões.