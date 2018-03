Presidente da federação afirma que seleção italiana ficará sem técnico até junho

A seleção italiana de futebol ficará sem técnico até junho deste ano. A afirmação chegou por meio do presidente da federação, Carlo Tavecchio.

"Ninguém aceitará proposta, porque todos já estão com contratos assinados. Fazer um acordo para junho é difícil", disse o dirigente, em entrevista coletiva.

Tavecchio anunciou renúncia a função de presidente da federação depois da eliminação da seleção para a Suécia, na repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018. A saída, no entanto, só acontecerá no dia 29 deste mês.

Segundo o antigo mandatário, ele próprio contatou "meia Europa" para encontrar substituto para Gianpiero Ventura.

Sem confirmar sobre nomes que podem ocupar o cargo de comandante na seleção italiana, a imprensa local aponta os treinadores Carlo Ancelotti e Roberto Mancini como os principais candidatos.