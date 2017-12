Presidente de time inglês mostra interesse em Usain Bolt; técnico dá risada

O modesto Burton Albion, que disputa a EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês, está "interessado" em oferecer um teste ao ex-velocista Usain Bolt, segundo revelou o presidente do clube.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, publicada nesta terça-feira, 15, Ben Robinson, mandatário do clube, disse que não descartaria contratar o jamaicano, que se aposentou oficialmente do atletismo na semana passada, após o Mundial de Atletismo, em Londres.

"Tenho certeza de que poderíamos (oferecer um teste) e que o técnico (Nigel Clough) gostaria disso. De qualquer forma, ele seria muito rápido! Já fez muito pelo atletismo. Além disso, pode se espelhar no (velocista britânico) Adam Gemili, que disputou o revezamento 4x100 metros e jogou futebol quando era jovem. Estaríamos muito interessados", comentou Robinson.

Em sua conta no Twitter, o presidente até colocou uma montagem de Bolt vestindo as mesmas cores do Burton. "Quem aprontou isso?", escreveu Robinson junto com a foto.

O jamaicano sempre falou abertamente sobre a paixão pelo futebol e já deixou aberta a possibilidade de treinar com o Borussia Dortmund ou o Manchester United. Por este último, inclusive, ele foi convidado para jogar uma partida amistosa entre ex-jogadors do clube inglês contra o time de lendas do Barcelona.

"Se mostrar o mesmo entusiasmo e dedicação pelo futebol, quem sabe até onde pode chegar? A qualidade na Championship (2ª divisão inglesa) é elevada e ele, como é normal, necessitaria uma qualidade mínima para entrar na equipe", ressaltou o dirigente do clube, que ocupa a lanterna do campeonato, com três derrotas em três jogos disputados.

No entanto, Clough, treinador dos Brewers, descartou categoricamente a possibilidade de oferecer um teste ao ex-velocista jamaicano. "Não sabia que ele (o presidente) escolhia os jogadores. Agora terá que descer ao vestiário e passar dez minutos na área técnica para ver como é", declarou Clough em tom de piada, à emissora Sky Sports.

"Mas, seria um teste ou uma contratação? Não sei. O que está claro é que nos daria muita velocidade. Contanto que (Bolt) não peça muito dinheiro, me parece tudo bem", acrescentou o técnico, entre risos.