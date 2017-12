Reforço do Milan solta um 'forza Lazio' em sua chegada à equipe italiana

O Milan já anunciou nove reforços para o próxima temporada. E a mais recente contratação da equipe italiana foi o argentino Lucas Biglia, que estava na Lazio desde 2013. Para tirar jogador de rival, os rossoneros pagaram 17 milhões de euros (R$ 62 milhões), segundo imprensa italiana.

Mas o curioso da transição não é o valor e sim um fato que aconteceu na sua apresentação ao novo clube. Biglia foi abordado pela torcida do Milan e acabou soltando um 'forza Lazio'. A gafe logo repercutiu nas redes sociais e irritou parte dos torcedores rossoneros.

Outro jogador que causou polêmica em sua chegada ao Milan foi o zagueiro e ex-capitão da Juventus, Leonardo Bonucci. Após sete anos defendendo a Velha Senhora, o italiano foi contratado por 40 milhões de euro (R$ 148,7 milhões). Para se despedir do ex-clube, ele comprou uma página de um jornal tradicional italiano e deixou um recado de agradecimento.

Says 'Forza Lazio'

Lucas Biglia forgets he's signed for AC Milan

Here's a first glimpse of Lucas Biglia in Milan

Le prime immagini di Lucas Biglia a Milano pic.twitter.com/VgSwDFURA8 — AC Milan (@acmilan) 15 de julho de 2017