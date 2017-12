Rivaldo se disfarça e engana Roberto Carlos em programa de TV

O programa de televisão "The Victorious" promovou um desafio de habilidade entre Roberto Carlos e um participante misterioso. Os dois mostraram controle de bola fazendo embaixadinha, antes de chutar ao gol. Depois trocaram passes em uma "altinha" até que Rivaldo retirou o disfarce, fazendo seu ex-companheiro de Seleção brasileira cair na risada.

A brincadeira foi publicada por Rivaldo em suas redes sociais. "Para mim foi uma honra participar dessa surpresa para meu amigo @oficialrc3 no programa @thevictoriousar que está fazendo muito sucesso em Dubai", escreveu o ex-camisa 10 do Barcelona e do Brasil.

Essa não é a primeira vez que Rivaldo se disfarça para jogar futebol. Em janeiro, o pernambucano participou de uma pelada com torcedores do Barcelona no centro de treinamento do time catalão.