'Romarinho x Real Madrid': Corintianos vão à loucura com ídolo no Mundial

É 'Romarinho contra CR7': o Corinthians registrou, em um post no Twitter, o passe que seu ex-atacante deu para o gol de sua atual equipe, o Al Jazira. Romarinho foi peça fundamental para a vitória por 1 a 0 diante do Urawa Reds, do Japão, por 1 a 0 - e que colocou a equipe como próxima adveresária do todo poderoso Real Madrid, no Mundial dos Emirados Árabes.

Com o post, no qual o clube chamou o ex-jogador de "mito", vieram à tona as lembranças de Romarinho na vitoriosa temporada de 2012 do Corinthians, na qual o atacante foi uma das peças fundamentais na conquista da Libertadores e tendo atuado por alguns minutos na parida final do Mundial contra o Chelsea.

E não foi só isso: no Mundial deste ano, Romarinho já anotou um golaço na primeira fase e é, até agora, um dos grandes nomes da competição. Ele ganhou status de estrela no site da Fifa neste domingo e aparece na foto principal do portal: "De reserva a papel de destaque. Romarinho é peça chave para o sucesso do Al-Jazira na temporada. A campanha de 2017 é bem diferente para Romarinho, que é um dos principais nomes do time", escreveu a Fifa.

Na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), o time de Romarinho enfrenta na semifinal o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo. Na terça, no mesmo horário, o Grêmio também disputa uma vaga na final contra o Pachuca, do México.

"Romarinho: 1 gol em Mundiais. Palmeiras: 0 gol em Mundiais. Romarinho é maior do que o Palmeiras", tuitou um seguidor.

Os corintianos enlouqueceram nas redes sociais. Confira as reações:

Olha o Romarinhoooo agora nas semifinais do Mundial de Clubes da @FIFAcom! Te cuida, Real Madrid! Parabéns por mais uma vitória do @AlJazira_uae, mito! pic.twitter.com/m1aJBSGXMi — Corinthians (@Corinthians) 9 de dezembro de 2017

ROMARINHO = 1 GOL EM MUNDIAIS PALMEIRAS = 0 GOLS EM MUNDIAIS. ROMARINHO É MAIOR DO QUE O PALMEIRAS — VIVEMOS DE FUTEBOL (@VivemosDFutebol) 6 de dezembro de 2017

MEU DEUS, TEREMOS ROMARINHO vs REAL MADRID — Rafael Otavio (@_rafaotavio) 9 de dezembro de 2017

Romarinho x Cristiano Ronaldo, o futebol decidirá quem foi melhor — eddy Hep7a (@sccpbenassi) 9 de dezembro de 2017

Muito bom ver o gol do Romarinho, bate até uma emoção, merece demais. Tem estrela esse cara. O legal é que ele tem mais história que o Palmeiras no Mundial — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) 6 de dezembro de 2017

Romarinho, idade: 26 anos - 2 participações (2012 , 2017) em Copas do Mundo de Clubes FIFA - 1 título (2012) Palmeiras, idade: 103 anos - 0 títulos e 0 participações em Copas do Mundo de Clubes FIFA#PAS — Lucas Senna (@lucassennav8) 6 de dezembro de 2017

Gol em Mundial de Clubes: Romarinho ✔ Palmeiras Título em Mundial de Clubes: Romarinho ✔ Palmeiras — essediafoilouco™ (@essediafoilouco) 6 de dezembro de 2017

O Romarinho tem mais história em Mundiais do que muitos clubes brasileiros. ⚫⚪ pic.twitter.com/1iMdbD22bF — Corinthians Paulista (@sccp) 9 de dezembro de 2017