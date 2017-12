Ronaldinho pode se candidatar em 2018 pelo partido de Bolsonaro, diz site

Antes subestimado, Romário hoje recebe elogios pela atuação no Senado. Agora, os passos do Baixinho poderão ser seguidos por outro ex-craque do Barcelona e da seleção brasileira.

De acordo com Thiago Fernandes, do blog "UOL de Primeira", do UOL Esporte, Ronaldinho Gaúcho foi convidado pelo Partido Ecológico Nacional para concorrer como senador por Minas Gerais nas próximas eleições, em 2018.

Segundo a coluna, o ex-jogador terá uma reunião sobre a possibilidade no início de dezembro, em Belo Horizonte, com Jair Bolsonaro, provável candidato à presidência pelo partido.

Leonardo Silva, companheiro de Ronaldinho na conquista da Copa Libertadores de 2013 do Atlético-MG, também foi convidado a concorrer no pleito. O zagueiro, no entanto, recusou o convite.