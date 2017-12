Santos mostra cortes e hematomas de Vanderlei após jogo no 'sacrifício'

Mais uma vez, um dos grandes nomes do Santos foi o goleiro Vanderlei. Na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Independência, nesta quarta, 12, o camisa 1 fez importantes defesas, incluindo a do pênalti batido por Fred.

Além da atuação em si, Vanderlei também foi destaque pela sua entrega. Por duas vezes o jogo foi interrompido para que ele fosse atendido. A primeira, por um problema na região lombar e, minutos depois, devido a uma lesão no joelho, após se chocar com Rafael Moura.

Em função disso, o árbitro deu dez minutos de acréscimos no segundo tempo. E mesmo "quebrado", ele teve que ficar no gramado, já que o técnico Levir Culpi já havia realizado as três substituições permitidas.

Para exaltar a raça do jogador, o Santos publicou em suas redes sociais uma foto dos cortes e lesões que o goleiro sofridos na dividida com o atacante do Atlético-MG. "Indestrutível! Marcas da raça do #MelhorGoleiroDoBrasil!", colocou o clube na legenda da foto.

INDESTRUTÍVEL! Marcas da raça do #MelhorGoleiroDoBrasil! ✊ Atlético 0x1 Santos ⚽ 2T/49min: Daniel Guedes Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc) em Jul 12, 2017 às 6:23 PDT

Prova do bom campeonato de Vanderlei é que ele já foi venceu duas enquetes do Fera da rodada, promovido pelo Fera para eleger o melhor jogador de cada jornada e, ao fim do Brasileirão, o melhor do campeonato. O goleiro do Santos ganhou as votações das 2ª e 7ª rodadas.