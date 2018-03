São Paulo celebra sete anos do 100º gol de Ceni, marcado contra o Corinthians

A um dia da decisão da semifinal do Paulistão entre Corinthians e São Paulo, o clube tricolor comemora o sétimo aniversário 100º gol do ídolo Rogério Ceni, hoje treinador do Fortaleza, marcado justamente sobre os rivais alvinegros, adversários desta quarta em Itaquera, depois da vitória do time de Diego Aguirre por 1 a 0 no domingo.

A marca de Ceni foi obtida numa vitória por 2 a 1, em partida realizada na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista de 2011. Nenhum goleiro além dele alcançou este feito na história do futebol até hoje. A trajetória dos 100 gols de Ceni começou em 1997. No interior de São Paulo, em Araras, ele cobrou uma falta e marcou seu primeiro gol, contra o União São João.

Depois de 965 jogos como arqueiro tricolor, Ceni chegou a marca de um gol a cada dez jogos, aproximadamente. Fez gols em 80 goleiros e 52 clubes. No São Paulo, conquistou 18 títulos oficiais, terminou a carreira com 1.237 partidas jogadas e 131 gols marcados pelo time.

Aposentado como atleta, Rogério Ceni apostou na carreira de técnico, mas teve uma passagem "traumática" pelo clube que o revelou em 2017. Ficou apenas seis meses, em que acumulou três eliminações seguidas: Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Sul-Americanda. Ídolo reverenciado pela torcida, voltou aos estudos e, ainda no ano passado, acertou sua ida para o Fortaleza, onde assumiu os trabalhos e disputa a semifinal do Estadual.

Relembre todos os gols, levantados pelo clube:

A TRAJETÓRIA ATÉ O CENTÉSIMO

Nº DATA COMPETIÇÃO ADVERSÁRIO TIPO 1 15.02.1997 Camp. Paulista 2 X 0 União S. João-SP (F) 2 13.09.1997 Camp. Brasileiro 2 X 2 Botafogo-RJ (F) 3 09.11.1997 Camp. Brasileiro 4 X 4 Paraná-PR (F) 4 25.01.1998 Amistoso 1 X 1 Comb. SFC/CRF (F) 5 28.03.1998 Camp. Paulista 2 X 1 Santos-SP (F) 6 12.04.1998 Camp. Paulista 6 X 1 São José-SP (F) 7 18.04.1999 Camp. Paulista 4 X 4 Palmeiras-SP (P) 8 25.04.1999 Camp. Paulista 2 X 1 Inter de Limeira-SP (F) 9 25.04.1999 Camp. Paulista 2 X 1 Inter de Limeira-SP (P) 10 25.08.1999 Copa Mercosul 4 X 1 San Lorenzo-ARG (F) 11 03.11.1999 Camp. Brasileiro 1 X 0 Ponte Preta-SP (F) 12 17.01.2000 Constantino Cury 5 X 1 Uralan Elista-RUS (F) 13 01.04.2000 Camp. Paulista 3 X 2 Guarani-SP (F) 14 09.04.2000 Camp. Paulista 4 X 2 Portuguesa St.-SP (F) 15 24.05.2000 Copa do Brasil 3 X 1 América-RN (F) 16 18.06.2000 Camp. Paulista 2 X 2 Santos-SP (F) 17 17.09.2000 Camp. Brasileiro 2 X 0 Portuguesa-SP (P) 18 04.10.2000 Camp. Brasileiro 1 X 1 Grêmio-RS (F) 19 17.10.2000 Camp. Brasileiro 1 X 1 Internacional-RS (F) 20 17.03.2001 Camp. Paulista 4 X 4 Portuguesa St.-SP (F) 21 30.06.2001 C. Campeões 2 X 0 Coritiba-PR (F) 22 30.01.2002 Torneio RJ-SP 3 X 2 Guarani-SP (F) 23 03.02.2002 Torneio RJ-SP 4 X 3 Fluminense-RJ (F) 24 03.04.2002 Copa do Brasil 6 X 1 Figueirense-SC (F) 25 27.04.2002 Torneio RJ-SP 2 X 2 Palmeiras-SP (F) 26 26.10.2002 Camp. Brasileiro 3 X 1 Portuguesa-SP (F) 27 20.04.2003 Camp. Brasileiro 3 X 1 Vasco da Gama-RJ (F) 28 21.09.2003 Camp. Brasileiro 2 X 2 Atlético-MG (F) 29 11.02.2004 Libertadores 2 X 1 Alianza-PER (F) 30 16.05.2004 Camp. Brasileiro 2 X 2 Paraná-PR (F) 31 19.05.2004 Libertadores 3 X 0 Dep. Táchira-VEN (F) 32 17.07.2004 Camp. Brasileiro 2 X 1 Figueirense-SC (P) 33 17.07.2004 Camp. Brasileiro 2 X 1 Figueirense-SC (F) 34 23.01.2005 Camp. Paulista 4 X 3 América-SP (F) 35 20.02.2005 Camp. Paulista 3 X 0 Palmeiras-SP (F) 36 09.03.2005 Libertadores 4 X 2 Univ. Chile-CHL (F) 37 12.03.2005 Camp. Paulista 1 X 0 Rio Branco-SP (P) 38 19.03.2005 Camp. Paulista 6 X 0 Marília-SP (F) 39 26.03.2005 Camp. Paulista 3 X 1 Santo André-SP (P) 40 08.05.2005 Camp. Brasileiro 5 X 1 Corinthians-SP (P) 41 25.05.2005 Libertadores 2 X 0 Palmeiras-SP (P) 42 28.05.2005 Camp. Brasileiro 1 X 1 Cruzeiro-MG (P) 43 01.06.2005 Libertadores 4 X 0 Tigres-MEX (F) 44 01.06.2005 Libertadores 4 X 0 Tigres-MEX (F) 45 12.06.2005 Camp. Brasileiro 2 X 2 Paysandu-PA (F) 46 22.06.2005 Libertadores 2 X 0 River Plate-ARG (P) 47 20.07.2005 Camp. Brasileiro 3 X 3 Brasiliense-DF (F) 48 28.08.2005 Camp. Brasileiro 4 X 0 Paraná-PR (F) 49 11.09.2005 Camp. Brasileiro 4 X 1 Coritiba-PR (P) 50 18.09.2005 Camp. Brasileiro 4 X 2 Vasco da Gama-RJ (P) 51 21.09.2005 Camp. Brasileiro 3 X 2 Cruzeiro-MG (P) 52 02.11.2005 Camp. Brasileiro 2 X 2 Atlético-MG (F) 53 04.12.2005 Camp. Brasileiro 3 X 1 Atlético-PR (F) 54 14.12.2005 Mundial 3 X 2 Al-Ittihad-ARS (P) 55 18.02.2006 Camp. Paulista 5 X 1 Paulista-SP (P) 56 22.02.2006 Camp. Paulista 3 X 0 Mogi Mirim-SP (P) 57 26.03.2006 Camp. Paulista 4 X 2 Rio Branco-SP (P) 58 02.04.2006 Camp. Paulista 3 X 1 Santos-SP (P) 59 09.04.2006 Camp. Paulista 2 X 0 Ituano-SP (F) 60 16.04.2006 Camp. Brasileiro 1 X 0 Flamengo-RJ (P) 61 20.04.2006 Libertadores 2 X 0 Caracas-VEN (P) 62 29.04.2006 Camp. Brasileiro 4 X 0 Santa Cruz-PE (F) 63 03.05.2006 Libertadores 2 X 1 Palmeiras-SP (P) 64 26.07.2006 Libertadores 1 X 0 Guadalajara-MEX (P) 65 20.08.2006 Camp. Brasileiro 2 X 2 Cruzeiro-MG (J) 66 20.08.2006 Camp. Brasileiro 2 X 2 Cruzeiro-MG (P) 67 03.09.2006 Camp. Brasileiro 3 X 1 Santa Cruz-PE (F) 68 04.10.2006 Camp. Brasileiro 5 X 1 Vasco da Gama-RJ (F) 69 02.11.2006 Camp. Brasileiro 1 X 1 Ponte Preta-SP (P) 70 26.11.2006 Camp. Brasileiro 2 X 0 Cruzeiro-MG (F) 71 11.02.2007 Camp. Paulista 3 X 1 Corinthians-SP (P) 72 01.04.2007 Camp. Paulista 3 X 1 Palmeiras-SP (P) 73 12.05.2007 Camp. Brasileiro 2 X 0 Goiás-GO (P) 74 03.06.2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Paraná-PR (P) 75 03.07.2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Internacional-RS (P) 76 26.07.2007 Camp. Brasileiro 3 X 1 Sport-PE (F) 77 15.08.2007 Sul-Americana 2 X 2 Figueirense-SC (P) 78 26.08.2007 Camp. Brasileiro 5 X 0 Náutico-PE (P) 79 28.10.2007 Camp. Brasileiro 2 X 1 Sport-PE (F) 80 11.11.2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Grêmio-RS (P) 81 06.04.2008 Camp. Paulista 3 X 1 Juventus-SP (P) 82 20.07.2008 Camp. Brasileiro 2 X 1 Botafogo-RJ (P) 83 03.08.2008 Camp. Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama-RJ (F) 84 03.08.2008 Camp. Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama-RJ (P) 85 19.10.2008 Camp. Brasileiro 2 X 2 Palmeiras-SP (P) 86 25.10.2009 Camp. Brasileiro 4 X 3 Santos-SP (F) 87 06.12.2009 Camp. Brasileiro 4 X 0 Sport-PE (F) 88 23.01.2010 Camp. Paulista 3 X 0 Rio Claro-SP (P) 89 13.02.2010 Camp. Paulista 1 X 0 Ituano-SP (P) 90 25.02.2010 Libertadores 1 X 2 Once Caldas-COL (F) 91 21.03.2010 Camp. Paulista 3 X 0 Mogi Mirim-SP (P) 92 29.08.2010 Camp. Brasileiro 2 X 2 Fluminense-RJ (F) 93 29.09.2010 Camp. Brasileiro 2 X 4 Grêmio-RS (P) 94 03.11.2010 Camp. Brasileiro 2 X 0 Cruzeiro-MG (P) 95 28.11.2010 Camp. Brasileiro 1 X 1 Atlético-GO (P) 96 16.01.2011 Camp. Paulista 2 X 0 Mogi Mirim-SP (P) 97 03.02.2011 Camp. Paulista 3 X 2 Linense-SP (F) 98 13.02.2011 Camp. Paulista 3 X 2 Portuguesa-SP (F) 99 23.03.2011 Camp. Paulista 2 X 3 Paulista-SP (P) 100 27.03.2011 Camp. Paulista 2 X 1 Corinthians-SP (F)

... E DEPOIS