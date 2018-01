Scarpa 'some' da apresentação no Flu e piadas tomam conta das redes

Especulado nos grandes clubes de São Paulo, o meia Gustavo Scarpa mostrou que não pretende continuar defendendo a camisa do Fluminense. Nesta quarta-feira, o jogador faltou na reapresentação do elenco sem sequer se justificar.

+ Jogador da segunda divisão inglesa fatura R$ 3,9 milhões na loteria

+ Copa São Paulo: relembre jogadores revelados pelo torneio

+ Cores e ideias bizarras: as camisas mais feias do futebol brasileiro

Em nota oficial, o Fluminense afirmou que tomará as devidas providências: "O atleta Gustavo Scarpa não se reapresentou com o restante do grupo na manhã desta quarta-feira e tampouco justificou ausência. O clube continua em busca de contato com o jogador e estão sendo tomadas providências", comunicou.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram a notícia. Muitas piadas envolvendo o jogador e o clube foram compartilhadas no twitter. Além das brincadeiras, diversos torcedores não esconderam o sonho de ver o meia como reforço do seu time do coração nesta temporada.

As piadas não param:

NÃO FORAM ENCONTRADOS NO FLUMINENSE - Gustavo Scarpa - Título internacional - Comprovante de pagamento da Série B — JOÃO LOMBROSO (@JOAOLOMBROSO) 3 de janeiro de 2018

Scarpa é aquela mina que todo mundo quer pegar mas tá com medo de falar com o pai dela. Mal sabem que se chegar com o xaveco certo (dinheiro no caso do futebol) leva fácil — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 3 de janeiro de 2018

Tão tentando segurar a Mas sempre Scarpa alguma coisa... — Rodrigo Raynner (@RodrigoRaynner) 3 de janeiro de 2018

Não vou comentar sobre o Scarpa pois eu também sempre falto no 1º dia de aula — DiaDiaFlu (@DiaDiaFlu) 3 de janeiro de 2018

NÃO FORAM ENCONTRADOS NO FLUMINENSE - Gustavo Scarpa - Título internacional - Comprovante de pagamento da Série B — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 3 de janeiro de 2018

OFICIAL: Scarpa é novo reforço do Palmeiras. Meia assina com Corinthians e faz exames médicos pelo Grêmio. Atleta se apresenta ao Cruzeiro e jogará pelo São Paulo. (Fox Sports) — Erick Costa (@erickcosta6x1) 28 de dezembro de 2017

Boa noite @FluminenseFC! Você aceita um ropeiro, quatro gandulas e dois maqueiros na troca por Scarpa? Aguardo a resposta. Obrigado! — AméricaFCTO (@AmericaFCTO) 28 de dezembro de 2017

O Gustavo Scarpa não se reapresentou hoje por problemas na coluna depois de carregar o time inteiro do Fluminense nas costas em 2017. — O Porcão (@oPorcao) 3 de janeiro de 2018

E a expectativa dos torcedores rivais aumentaram...

"Diego Souza não se apresentou no Sport" "Scarpa não se apresentou no Fluminense" "Jogadores do @SaoPauloFC se apresentam com portões fechados" Já posso me iludir que Diego Souza e Scarpa estão no CT do São Paulo? — SPFC Interativo (@InterativoSPFC) 3 de janeiro de 2018

Um passarinho azul me disse que o presente de aniversário pra torcida do #Cruzeiro será o Gustavo Scarpa. — Guerrilha Celeste (@guerrilhacelest) 30 de dezembro de 2017

Reforço desejado pelo Corinthians para a temporada de 2018, o meia Gustavo Scarpa não se reapresentou no Fluminense na manhã desta quarta-feira. Será? Não vou me iludir não! kkkkkkkk pic.twitter.com/l9RJHEo7h0 — Corinthiosidades (@Corinthiosidade) 3 de janeiro de 2018