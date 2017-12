Se cuida, Cairo Santos! Inglês mostra categoria ao chutar bola de futebol americano

O Tottenham está realizando sua pré-temporada nos Estados Unidos. Em meio a jogos amistosos e muitos treinos, há também muita descontração. Em um momento de lazer, Harry Kane, centroavante e grande destaque do time, visitou o MetLife Stadium, local que sedia os jogos do New York Giants e do New York Jets, que disputam a NFL, maior liga de futebol americano do mundo.

Em meio à visita, Kane se arriscou a chutar uma bola como um kicker, mesma posição em que o brasileiro Cairo Santos atua e é um dos melhores da liga.E ele deu show. Em sua primeira tentativa com uma distância de 50 jardas, o correspondente a 45 metros, ele acertou e ainda tirou onda: "Imagina se tivesse de chuteira?", disse ele, aos risos.

Autor de 35 gols na última temporada, será que Kane teria sucesso também na NFL? Se cuida, Cairo Santos!