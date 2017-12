Sobrevivente de acidente da Chape doa cadeira de rodas para instituição

Um dos quatro sobreviventes da tragédia aérea com a delegação da Chapecoense, que chegava à Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana, Jakson Follmann mostrou toda a sua solidariedade e amor ao próximo. Na última terça-feira, o goleiro entregou ao Lions Clube de Chapecó as duas cadeiras de rodas que utilizou durante o seu processo de recuperação do acidente.

Conforme Andréa Lang, integrante do Lions que participou ativamente dos acordos para o recebimento das cadeiras, o primeiro contato com a Chapecoense foi para ver a possibilidade de arrecadar camisetas para serem utilizadas como prêmio em rifas, bingos ou leilões. As ações seriam realizadas de modo a suprir carências financeiras enfrentadas pela entidade, que não realizou um dos seus maiores eventos no final do último ano em respeito ao luto da cidade por conta do acidente aéreo.

Numa segunda conversa, Andréa contatou Nivaldo, Gerente de Futebol do clube, que falou sobre a existência das cadeiras que Follmann utilizou e a possibilidade de proceder com a doação para o Lions.

Mesmo sem ainda ter conhecido a pessoa que será beneficiada com os equipamentos, Jakson Follmann se mostrou muito satisfeito com a possibilidade de ajudar alguém que precise das cadeiras tanto quanto ele precisou. "Nunca pensei que algum dia iria utilizar cadeira de rodas ou de banho e também nunca imaginei o quanto essas cadeiras seriam importantes e necessárias para mim (...) Sempre idealizei que depois que utilizasse tais equipamentos poderia repassá-los para alguém que precisasse. Por isso escolhi ajudar o Lions, que as direcionará para algum guerreiro ou guerreira", afirmou.