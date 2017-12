Técnico do Boca cria polêmica com torcedores do River: 'Subdesenvolvidos'

O técnico Guillermo Barros Schelotto, do Boca Juniors, atacou nesta quinta-feira os integrantes de um grupo de torcedores do River Plate que o xingaram depois da derrota por 3 a 1 no Superclássico disputado no último domingo.

"Vivemos em um país de muita paixão, de muita busca destedida pela vitória, de muita agressão. Muitas vezes, nos disseram que vivemos em um país subdesenvolvido, e aqueles que fazem esse país, são as pessoas que o habitam. É preciso saber conviver com aqueles que tem comportamento de subdesenvolvidos", disse o argentino.

Quando deixava o estádio La Bombonera, Schelotto foi abordado por um grupo, que começou a xingá-lo, enquanto o filmavam. No vídeo, é possível ver o técnico baixar o vidro e encarar fixamente os torcedores. "Me pareceu simpático, mas, evidentemente, eram três subdesenvolvidos. Cruzaram a rua, me agrediram. O que vamos fazer? Acredito que a paixão e tudo o que se viva em um Boca e River seja grande, mas tudo tem limite", completou.