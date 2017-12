O Milan goleou o Chievo nesta quarta-feira, 25, por 4 a 1, fora de casa, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2017/18. Mais do que a vitória, o que chamou a atenção na partida foi o quarto gol rossonero. O gol foi muito bonito, mas se engana quem pensa que foi um chute de longe no ângulo ou uma jogada individual.

Antes da bola chegar em Kalinic, o centroavante que completou para as redes, os jogadores milanistas trocaram nada menos que 43 passes, passando por todos os jogadores, incluindo o goleiro Gianluigi Donnarumma. O último jogador a receber a bola é Suso, justamente quem dá a assistência ao croata. Todo o lance durou exatos dois minutos.

Patience is a virtue ⚽ pic.twitter.com/1hl1L0I5tC — AC Milan (@acmilan) 26 de outubro de 2017

A jogada começou no meio de campo, com Calhanoglu, que cortou um passe e deixou com Biglia, perto do círculo central. Os rubro-negros tentam avançar pela direita em três oportunidades, mas voltam a jogada, acionam os zagueiros, mudam para a direita, com Musacchio.

Os dois homens responsáveis pela armação rossonera foram os que mais fizeram passes, Biglia, com dez, e Calhanoglu, com seis. Depois, vêm os homens da última linha, Musacchio e Rodriguez, com cinco, e Romagnoli e Calabria, quatro. Kessie, também meio-campista, deu três, Borini e Kalinic, dois cada, e, por fim Suso e Donnarumma, apenas um.