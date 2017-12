Após 19 anos e 12 troféus, Milan e Adidas rompem contrato de patrocínio

Milan e Adidas entraram em acordo para o fim da parceria de patrocínio que durou quase 20 anos, segundo um anúncio do clube italiano nesta terça-feira, 24. O contrato vigente entre as partes foi renovado em 2013 por mais dez anos pelo valor de 200 milhões de euros (R$ 763,3 milhões).

"Milan e Adidas decidiram conjuntamente encerrar de maneira antecipada, a partir do final da temporada 2017/2018, o contrato de patrocínio que ligava os dois", indicou o clube em comunicado.

A atual parceria entre ambos começou em 1º de julho de 1998 e, desde então, o clube conquistou 12 troféus, sendo duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes da Fifa, duas Supercopas Europeias, três títulos italianos, três Supercopas italianas e uma Copa da Itália.

Em nota enviada ao Fera, a marca alemã se disse "extremamente orgulhosa de ter apoiado o Milan por 20 anos e gostaria de agradecer ao clube pela colaboração profissional e de grande sucesso". A empresa também declarou ter "testemunhado momentos fantásticos", como os títulos, e "jogadores fantásticos, como Clarence Seedorf, Cafu, David Beckham e Kaká".

Os milanistas ainda não confirmaram qual será o próximo fornecedor de material esportivo. No entanto, segundo a imprensa italiana e sites especializados, o clube já teria encaminhado um vínculo com a Puma; por sinal, marca que fundada por Rudolf Dassler, irmão de Adolf "Adi" Dassler, criador da Adidas.

Sete vezes campeão da Europa, o Milan vive um período de seca e não terminou entre os seis melhores do Campeonato Italiano nos últimos quatro anos. O clube foi comprado em abril pelo empresário chinês Li Yonghong, o que resultou no investimento de 230 milhões de euros (R$ 877,8 milhões) na última janela de transferências. Porém, os rossoneri ainda estão frágeis nesta temporada, ocupando apenas a 11ª posição da Serie A após nove rodadas. / COM INFORMAÇÕES DA AFP