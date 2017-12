Trajetória de time mexicano até retorno à primeira divisão vira série da Netflix

O retorno do Necaxa à primeira divisão do Campeonato Mexicano virou história de cinema! A Netflix produziu uma série com 13 episódios em que reconta a trajetória da equipe para voltar à elite do país, em 2016. A obra, intitulada "Fuerza Necaxa" e que ainda não está disponível no Brasil, registrou a vida dos integrantes da equipe tanto dentro como fora dos gramados durante a campanha na qual conquistaram o acesso.

Em maio de 2015, o Necaxa foi derrotado pelo Dorados na final da segunda divisão e ficou sem o acesso. Desde então, a equipe passou a ser acompanhada pelas câmeras até vencer o Juárez para retornar à elite. O documentário mostra cenas exclusivas das partidas, os treinos e da vida cotidiana dos jogadores e da comissão técnica, além de outros integrantes do clube.

Fundado em 1923, o clube passou cinco temporadas na segunda divisão antes de conquistar o acesso de volta à elite do futebol mexicano no último ano.