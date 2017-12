Uber vai levar torcedores do Flamengo para conhecerem Zico na Gávea

Já imaginou se encontrar com o maior ídolo do seu time, apenas tendo que apertar um botão para isso? Essa opção estará disponível para os flamenguistas que utilizarem Uber nesta quinta-feira, das 13h às 19h, no Rio de Janeiro.

Para participar, os usuários do aplicativo devem pedir uma carona pelo UberFLA, e os motoristas parceiros levarão o apaixonado para conhecer o Galinho na Gávea.

Como a demanda deve ser alta, os motoristas parceiros podem não estar disponíveis em todas as regiões do Rio por todo o período do encontro. Por isso, uma boa dose de sorte vai ser importante. Será necessário comprovar o histórico de viagens pelo UberFLA.