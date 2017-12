De volta ao UFC, Conor McGregor aparece na capa de novo jogo da EA Sports

Em alta depois de lutar contra a lenda do boxe Floyd Mayweather, Conor McGregor decidiu voltar ao MMA e foi escolhido para estrelar a capa do game 'UFC3', terceira edição da franquia oficial do Ultimate, em parceria com a companhia de jogos eletrônicos EA Sports. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 3, e o jogo deve chegar às lojas em fevereiro de 2018.

Essa é a segunda vez que o ‘Notorious’ aparece na capa de um jogo da organização. Na primeira vez, ele apareceu ao lado de Ronda Rousey, na capa do 'UFC 2'. Nesta edição, McGregor aparece com dois cinturões nos ombros, em referência ao momento em que ele deteve simultaneamente os títulos nas divisões peso-pena e peso-leve, em novembro do ano passado.

O novo game promete imergir o jogador ainda mais no mundo do UFC. Além de apresentar um maior realismo nas imagens de divulgação, é possível notar diversos elementos extra-octógono, como as famosas coletivas e encaradas repletas de polêmica. Também devemos ter a presença de lendas do esporte, já que no vídeo divulgado é possível notar astros como Chuck Liddell, Quinton Rampage Jackson e Forrest Griffin.