Imagina a dor! Odell Beckham Jr. publica foto de dedo deslocado

Um dia depois da derrota por 25 a 23 para o Tampa Bay Buccaneers, Odell Beckham Jr., wide receiver do New York Giants, publicou uma foto em sua conta no Instagram do exato momento em que deslocou o dedo. O lance aconteceu a cinco minutos do final do segundo quarto, após deixar passar uma passe do quarterback Eli Manning.

Assim que se machucou, Odell saiu correndo para a lateral do campo e, ali mesmo, um dos médicos dos Giants tratou de colocar o dedo no lugar, causando muita dor no jogador.

"Esmaguei meu dedo. Pulou para fora. Não é a primeira vez. Não é um sentimento confortável", disse Odell após a partida.

Odell Beckham Jr appears to have a dislocated finger. Watch as the trainers attempt to reset it. pic.twitter.com/h5UA4vy7yA — Football Dungeon (@DuaneLively) 1 de outubro de 2017

Essa não foi a única lesão dele na partida. No final da último quarto, o camisa 13 também torceu o tornozelo e teve que ficar fora do jogo por alguns minutos.

O início da temporada 2017 da NFL não é dos melhores para o New York Giants. Em quatro partidas, foram quatro derrotas e uma enorme chance de ficar fora dos playoffs pela quinta vez nos últimos seis anos.