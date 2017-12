Cuca joga golfe em programa comandado por Galvão Bueno

Campeão brasileiro com o alviverde em 2016, Cuca voltou ao comando do alviverde na estreia do time no Campeonato Brasileiro de 2017. E a volta do professor não poderia ser melhor, o Palmeiras venceu o Vasco por 4 a 0, diante de sua torcida, no Allianz Parque. Em alta, Cuca compareceu ao programa "Bem, Amigos!" nesta segunda-feira e se arriscou em um esporte que não tem muita intimidade: o golfe.

O treinador foi convidado por Galvão Bueno para dar uma tacada, mas não se saiu assim tão bem. Ele colocou muita força na bolinha, que acabou passando longe do buraco. Além do treinador, o ex-nadador Thiago Pereira e a nadadora Joanna Maranhão também participaram do desafio. O medalhista olímpico acabou vencendo a "competição" no estúdio.