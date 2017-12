Google Maps mostra loja 'sem Champions' em novo estádio do Atleti

No próximo dia 16 de setembro, na partida contra o Málaga, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, o Atlético de Madrid irá inaugurar seu novo estádio, o Wanda Metropolitano, substituto do Vicente Calderón. Mas antes mesmo do local receber a primeira partida oficial, ele já foi palco de provocação causada por torcedores do principal rival, o Real Madrid.

No serviço Google Maps, (muito provavelmente) um torcedor merengue adicionou um estabelecimento comercial dentro do novo estádio chamado "Bazar Chinó Chin Champios". Em tradução livre, o nome pode ser entendido como "Bazar Chinês Sem Champions", fazendo clara referência à falta de um título da Liga dos Campeões do Atleti.

Inclusive, nas duas últimas vezes em que os colchoneros chegaram à final do torneio continental, foram derrotados justamente pelos madridistas, em 2013/14, em Lisboa, e 2015/16, em Milão.

Ao jornal espanhol As, a porta-voz do Google no país Vicky Campetella explicou que a empresa "lamentava" o erro e já estava "trabalhando para resolvê-lo o mais rápido possível". "Mesmo assim, nos custa a entender o sentido do humor entre madridistas e colchoneros", completou.