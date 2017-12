Jogadores de beisebol pegam Uber de R$ 2,1 mil para chegarem em jogo a tempo

Existe coisa mais chata do que ter que acordar (ou nem dormir) por causa de uma viagem marcada para a madrugada? Voos às 4h15 da manhã, ônibus para as 3h40. Ainda mais nessa onda de frio nas regiões Sul e Sudeste, é uma desgraça acordar assim cedo.

Bom, alguns jogadores do Tacoma Rainiers, time das chamadas Ligas Menores (MiLB) afiliado ao Seattle Mariners, da Major League Baseball (MLB), também não gostam nem um pouco disso.

O elenco, que estava em Phoenix, no Estado de Arizona, tinha uma viagem programada às 3h da manhã da última segunda-feira, 17, para Albuquerque, no Novo México, onde iriam jogar no mesmo dia contra o Albuquerque Isotopes.

Para aproveitar algumas horas a mais de sono, os jogadores Mark Lowe, D.J. Peterson, Dan Vogelbach e Pat Light decidiram comprar passagens para um outro voo, mais tarde. No entanto, para surpresa do quarteto, a viagem alternativa deles foi cancelada e a única solução encontrada por eles para chegar a tempo da partida foi pegar um Über. O único detalhe é que as duas cidades estão a quase 620 km de distância uma da outra.

Resultado? Uma viagem que seria de apenas 1h05min de avião virou uma corrida de sete horas de carro. Além disso, a conta da corrida do Über deu impressionantes US$ 683.52 (R$ 2,152.54). Mesmo que eles dividissem o valor por quatro, a corrida ainda seria salgada: US$ 170.88 (R$ 538.13).

O comprovante da corrida foi publicado por Mark Lowe em sua conta no Instagram.

Ah, para piorar, os Rainiers perderam a partida por 6 a 5 para os Isotopes.