Mascote da MLB quase mata jogador de susto em pegadinha; assista

Nunca, jamais provoque um mascote porque você irá pagar. Tome como exemplo Chris Archer, jogador do Tampa Bay Rays e que, na última semana, tirou onda com o Orbit, personagem do Houston Astros.

Ao final da última partida entre os dois times na temporada 2017 da MLB, o mascote quis ter certeza que ficaria com a última risada da disputa entre ambos. E, disfarçado de boneco inflável, ele deu um enorme susto em Archer, que se dirigia para o ônibus dos Rays.

Not even the walk to the team bus is safe from pranks for @ChrisArcher22! #UntilNextYear pic.twitter.com/5Xa75ggMeR — Houston Astros Orbit (@OrbitAstros) 4 de agosto de 2017

As brincadeiras entre ambos começaram em 2015, quando Orbit apresentou um cartaz brincando com a semelhança de Archer com Jaden Smith, cantor e rapper norte-americano, filho de Will Smith.

Muito tempo se passou e o jogador resolveu finalmente se vingar nesta semana, quando os Rays foram ao Texas enfrentar os Astros em uma série de quatro partidas, de 31 de julho a 3 de agosto. No primeiro jogo, Archer entregou uma "Declaração de Inimizade" a Orbit. O mascote não gostou da ação e jogou o papel fora.

Archer, então, tentou fazer as pazes com o personagem, na quarta-feira, 2. No gramado do Minute Maid Park, ele organizou uma cerimônia para entregar um diploma de mascote profissional a Orbit. Mas tudo isso não passou de uma encenação fabricada para atacar o boneco com bexigas d'água.

Portanto, para finalizar a disputa entre eles, Orbit se fantasiou de boneco inflável e quase matou o jogador de susto.