Milton Leite erra nome de jogador e o chama de 'Bilau' ao vivo; assista

Que beleza! O narrador Milton Leite, da SporTV, conhecido por esse famoso bordão, se confundiu na transmissão ao vivo de Palmeiras 2 x 2 Linense, no Allianz Parque, nesta quinta-feira ao dizer o nome de um jogador.

Leite errou (por pouco, diga-se de passagem) o nome do lateral-direito da equipe do interior e o chamou de "Bilau" na transmissão ao vivo. O jogador, Josileudo Rodrigues de Araújo, é conhecido por Bileu. O vídeo, claro, caiu nas redes sociais.

“Olha o domínio do Tchê Tchêêê, e chegou atropelando ali para fazer a falta o Bilau… Não, não, Bileu! Não é Bilau, é Bileu. Que beleza!”, disse Leite, com uma risadinha.

Várias gafes de Leite já foram parar no YouTube. Há 7 anos, ele chamou o então goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, de "chato pra c...", num áudio vazado durante um intervalo. Há cerca de um ano, em uma transmissão pós-jogo, ao ser chamado do estúdio, ele, com problemas de áudio, mandou: "eu não estou ouvindo c... do que eles falam". Em um jogo da seleção, um áudio também vazou enquanto ele discutia com a equipe técnica. "P...!", dizia, em tom nervoso.

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Já o Linense recebe o Novorizontino, em casa, às 20h da segunda-feira.

Veja:

Milton Leite chama jogador Bileu de Bilau e ri de erro: "Que beleeeza!" https://t.co/oRh4SCsPiq — roninho CRN498063 (@ViannaRoni) 16 de fevereiro de 2018

MILTON LEITE MANDOU UM BILAU NA TRANSMISSÃO HAHAHAHAHAHAHA — William Castro (@William_Castro) 16 de fevereiro de 2018

Milton Leite confundindo Bileu com Bilau. Que beleza! — Samuel de O Ferreira (@Samuel_f1192) 16 de fevereiro de 2018

@guipaoficial Milton Leite do Sportv é zica, chamou o jogador Bileu do Linense de Bilau ao vivo ! — Agnaldo Rocha (@rocha_passos) 16 de fevereiro de 2018