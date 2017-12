Tyson revela ter ficado cinco anos sem sexo por causa do boxe

O ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson revelou ter ficado cinco anos sem sexo durante um período de sua carreira profissional no boxe. A orientação era de seu treinador Cus D'Amato, para quem as mulheres deixavam os homens com as pernas "bambas".

"Eu era muito moleque e napenas seguia o que mandavam eu fazer. Foi uma atitude ridícula", disse o mais novo campeão da principal categoria do boxe. Tyson foi dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe pela primeira vez em 1986, aos 20 anos de idade.

Na semana passada, Tyson foi impedido de entrar no Chile por causa de seus antecedentes criminais. O Iron Man cumpriu três anos de prisão (1992 a 1995) após ser condenado por estupro em Indiana.