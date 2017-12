Uma a cada três mulheres já sofreu assédio enquanto corria, aponta pesquisa

Uma pesquisa realizada por um órgão do governo inglês constatou que cerca de 32% das mulheres do país já sofreu assédio enquanto corriam. Encomendado pelo England Athletics, o estudo apontou, ainda, que 60% das entrevistas se sentem ansiosas e 50% têm medo de praticar o exercício quando estão sozinhas. Ao todo, duas mil corredoras foram entrevistadas.

De acordo com o EspnW., o cenário se repete no Brasil, no qual mulheres entrevistadas pelo site relataram ter receio de se exercitar em público, especialmente se não tiverem companhia de outras pessoas.

"Até quando corro com alguns amigos, eles falam algumas coisas que me deixam constrangida", relatou a publicitária Samantha Spilla ao site, que disse já ter deixado de se exercitar por medo de correr sozinha.