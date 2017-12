Lutador amador de MMA morre após ser nocauteado nos Estados Unidos

O lutador amador de MMA Rondel Clark, de 26 anos, morreu após passar três dias no hospital depois de ser nocauteado num evento de lutas realizado no fim de semana, chamado Cage Titans.

Clark, que era da categoria dos meio-médios (até 77 kg) disputou uma luta em Massachusetts e foi encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar ao ser examinado pelos médicos do evento. A causa da morte não foi detalhada - o hospital, em Boston, apenas informou que o lutador faleceu por causa de "complicações ligadas ao combate".

Em sua carreira, Clark disputou apenas outra luta, e fazia sua segunda apresentação no MMA amador.

A organização do evento Cage Titans, em sua página oficial no Facebook, prestou condolências à família do lutador. “A comunidade de MMA de New England perdeu um dos nossos nessa terça de manhã: Rondel Clark faleceu no hospital Beth Israel devido a complicações seguidas de sua luta amadora no sábado a noite. Rondel foi uma alma caridosa durante sua carreira, conhecido por sua tenacidade nos tatames e no cage de MMA", afirmou a organização.

A Comissão Atlética Local afirmou que vai investigar o caso.