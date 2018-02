Lutador que perdeu de propósito para evitar adversário é punido

O lutador iraniano de wrestling Alireza Karimachian foi suspenso pela Federação Internacional de Wrestling por ter perdido um combate de propósito com a finalidade de evitar um adversário. O fato aconteceu no mundial sub-23 da modalidade, que foi disputado em novembro do ano passado, na Polônia.

Na ocasião, o iraniano vencia um rival, russo, quando seu treinador, Hamidreza Jamshidi, deu uma ordem para que ele cedesse a luta e evitasse, assim, encontrar o israelense Alikhan Zhabrilov nas quartas de final. Ele acabou perdendo o combate por 14 a 3, após estar vencendo por 3 a 2.

Por causa disso, o treinador foi banido do esporte até o fim de novembro de 2019, enquanto o atleta tomou um gancho de seis meses, ambos por condutas antidesportivas.

Segundo informações publicadas por portais de lutas que noticiaram o assunto, o fato se deveu ao não-reconhecimento de Israel como um país pelo Irã. Os atletas iranianos são proibidos de enfrentar israelenses pelas autoridades do país, e muitos simulam lesões para evitar esses combates.

As informações foram publicadas pela BBC.