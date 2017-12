Lutadora sofre chute brutal no MMA e rosto fica irreconhecível; veja o lance

Encarando apenas a sua segunda luta no MMA, a norte-americana Heather Hardy sofreu um chute brutal da compatriota Kristina Williams no Bellator 185, neste fim de semana. O golpe, deixou a lutadora com o rosto irreconhecível.

Após o chute, Hardy ainda tentou continuar o confronto, mas recebeu uma intervenção do médico que estava presente no local, já que a situação deixou a ex-boxeadora completamente ensanguentada, sem condições de continuar no octógono.

+ De olho no cinturão, Karolina Kowalkiewicz desafia Jéssica Bate-Estaca

+ Conor McGregor é flagrado ofendendo lutador e é acusado de homofobia

Com a decisão, Williams saiu com a vitória e acumulou cinco triunfos em cinco combates dentro do MMA, encerrando a invencibilidade e a chance da rival ganhar posições no peso-mosca.