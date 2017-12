Maguila corneta Popó e Tyson e admite 'luta pela sobrevivência' com doença

Um dos grandes nomes do esporte brasileiro, Maguila vem sofrendo já há alguns anos com a demência pugilística, ocasionada por repetitivos golpes na cabeça. Depois de anos internado para se tratar, o boxeador está um pouco melhor, tanto é que participou do programa Raul Gil, onde relembrou momentos de sua carreira e comentou sobre a "luta da sobrevivência" que passa nos últimos tempos.

"Foi por causa das pancadas", admitiu o atleta de 59 anos, sobre a doença neurodegenerativa progressiva que causa declínio cognitivo, alterações de comportamento e problemas de memória através de destruição dos neurônios. Para ele, um dos motivos para ele ainda estar vivo é a presença de sua esposa: "É um anjo, para mim ela é um anjo. Na doença ela estava ali", disse, durante o programa que vai ao ar neste sábado no SBT.

Em conversa com Val Marchiori, Thammy Miranda, Ciça Camargo e Lola Melnick, Maguila, que lamentou a falta de atenção dada a atletas como ele no Brasil, dizendo que ""se fosse americano, seria milionário", ainda provocou alguns dos grandes nomes do boxe mundial, como Mike Tyson, garantindo que venceria o norte-americano em um combate e também Acelino de Freitas, o Popó: "O Popó não luta nada. Ele parou de lutar porque é medroso. Não aguenta pancada".