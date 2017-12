Mayweather diz ter pegado leve contra McGregor para 'manter o show'

Alguns meses após a superluta com Conor McGregor, Floyd Mayweather voltou a aparecer com declarações polêmicas sobre o combate. Segundo o multicampeão de boxe, o irlandês só durou até o 10º round com ele porque o próprio norte-americano "pegou leve" com o campeão do UFC. Segundo "Money", a ideia era valorizar a luta para que os torcedores pudessem apreciar a luta por mais tempo.

Em vídeo postado nas suas redes sociais, Mayweather disse que a "verdade" era a que ele havia "carregado" McGregor até o décimo round.

"Todo mundo tentou questionar a luta com Conor McGregor, certo? Então, vou falar a verdade. Vou contar a vocês toda a verdade. Vocês sabem disso, vocês sabem que eu carreguei McGregor. Sabem? Fiz tudo parecer ótimo para vocês, fãs", declarou o ex-boxeador, que voltou a se aposentar após o duelo.

Logo após o fim da luta, especialistas, lutadores e ex-lutadores de boxe já haviam dito, em suas análises, que McGregor só chegou ao décimo round pois Mayweather tinha a estratégia de cansar o campeão do UFC, acostumado a menos rounds, com maior duração. O próprio norte-americano admitiu que quis que o irlandês cansasse nos primeiros assaltos.