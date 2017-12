Cotovelada faz lutador de MMA se dobrar e quase completar cambalhota; veja

Nocautes são, sem dúvidas, uma das coisas impressionantes do esportes. Este final de semana começa com um impressionante, executado no card preliminar do Bellator 189, disputado nesta sexta-feira, 1º, em Oklahoma, nos Estados Unidos.

Na segunda luta da noite, Gaston Bolanos, mais conhecido como "The Dreamkiller" ("O destruidor de sonhos") fez com que Rick Gutierrez se dobrasse no meio após uma cotovelada giratória certeira.

Após defender um chute alto, Gutierrez partiu para o ataque, armando um direto de esquerda. Bolanos, no entanto, desviou do soco do rival se abaixando e movimentando e, no mesmo impulso, girando e mandando seu cotovelo direito no queixo do adversário.

Assim que recebeu a pancada, Gutierrez se dobrou no meio e quase completou uma cambalhota.