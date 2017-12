Riscas de terno de McGregor em entrevista traziam a inscrição 'f....-se'

Um detalhe da roupa usada pelo lutador de MMA Conor McGregor na entrevista e encarada com o boxeador norte-americano Floyd Mayweather, nesta terça-feira, não passou desapercebido pelos jornalistas que estavam no local.

O irlandês, que no dia 26 de agosto encara o pugilista no "combate do século", usou um paletó cujas riscas traziam, escritas em letras minúsculas, as palavras "fuck you" (foda-se). Tudo, claro, para provocar o adversário.

O ato foi também uma ação de marketing, já que McGregor anunciou que deve lançar uma linha de ternos em breve.

"O que acharam desse terno? Minha linha de ternos vai sair em breve. Esse aqui diz "F...-se", disse o campeão dos leves do UFC.

A entrevista coletiva foi marcada por uma encarada tensa e uma série de provocações entre os dois.

Confira um detalhe do paletó de McGregor: