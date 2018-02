Cobra invade treino da Moto GP e quase é atropelada por pilotos; veja

Cena insólita marcou o último dia dos testes de pré-temporada da Moto GP no circuito de Buriram, na Tailândia. Após pouco mais de 20 minutos de iniciada a sessão quando, apareceu uma bandeira vermelha e, pelos monitores, não foi vista nenhuma queda.

A razão ficou clara alguns minutos depois: um operador foi visto removendo uma cobra pouco mais de 1 metro de comprimento, que invadiu a pista e depois quase foi atropelada por três pilotos.

O circuito de Buriram fica em uma área de vegetação espessa em que as cobras vagueiam livremente, e volta e meia invadem a pista .

A Moto GP, inclusive, já registra alguns acidentes do tipo. Em 2015, numa prova, o piloto Andrea Ianonne, da Ducatti, "atropelou" uma gaivota com a cabeça, na etapa de Phillip Island. Um ano depois, em homenagem, Andrea usou um capacete com o desenho do animal, em homenagem.

Assista ao incidente: