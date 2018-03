Dudu, filho de Rubens Barrichello, estreia na Fórmula 4 nos EUA

A temporada da Fórmula 4 americana terá um piloto brasileiro de sobrenome famoso. Dudu Barrichello, de 16 anos, é filho de Rubinho e correrá pela primeira vez na categoria. A partir deste sábado, ele inicia os testes oficiais no circuito de Nola, em Nova Orleans, no estado da Luisiana, nos Estados Unidos.

O garoto já havia testado o carro no autódromo de Savannah, na Geórgia. "Tivemos um treino muito bom. A pista era nova, e começar aprendendo nela foi ótimo. Tive um pouco de dificuldade com o peso do volante e ainda estou me acostumando com a força, pois difere muito de um kart. Conseguimos evoluir e acabamos com um tempo legal", comentou Dudu.

Como todo garoto que sonha em ser piloto, ele começou no kart quando era criança. Ele já competiu nas 500 milhas de Kart KGV por dois anos consecutivos, correu períodicamente na série Rotax Max, no Florida Winter Tour, e registrou inúmeras vitórias em sua carreira de oito anos. Agora, vai competir na Fórmula 4 pela equipe "DC Autosport with Cape Motorsport".

"Estou extremamente animado por ter Eduardo conosco. Ele é talentoso e tem uma grande paixão pelo esporte a motor, que sem dúvida foi passado pelo pai dele. Estou honrado pelo fato de Rubens ter escolhido nossa equipe para o inicio de carreira profissional no fórmula do Eduardo", explicou o chefe de equipe Don Conner.