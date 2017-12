'Energético cearense' é arma secreta de hexacampeão do Rally dos Sertões

Muita gente tem seu ritual de concentração e algumas manias enquanto compete em provas longas, como o Rally dos Sertões. Solon Mendes, hexacampeão da competição, sempre como navegador de Edu Piano, tem uma receita que considera infalível para seu sucesso: barrinhas de rapadura, algo que não pode faltar durante as disputas nos UTVs.

"O nosso 'energético cearense' não pode ficar de fora. Para essa edição, trouxe 100 barrinhas para não ter erro", explicou o experiente navegador, de 52 anos, que está na sua 19ª participação no Rally dos Sertões e não esconde as suas raízes no Ceará e compra o doce diretamente no Mercado Central de Fortaleza.

Porém, engana-se quem pensa que a rapadura é apenas uma refeição admirada por Solon. Ela tem uma função estratégica, pois os competidores passam horas nas etapas, geralmente desgastantes, com temperaturas bastante elevadas. Altamente nutritiva, a rapadura contem minerais e gera energia ao corpo, uma vez que é feita da cana.

Até mesmo o paulista Edu Piano, que tem Solon ao seu lado há 11 anos na equipe Território Motorsport, já foi convencido que a receita do colega tem dado certo. "Dizem que a rapadura dá uma energia a mais e talvez seja uma das receitas do nosso sucesso", comemorou Piano, dono de sete títulos no rali, entre carros e caminhões.