Em quarentena, atual MVP da NBA diz não conseguir jogar basquete

Dentro de sua casa em Wisconsin, Giannis Antetokounmpo tem passado seu tempo cozinhando, limpando, aproveitando o tempo livre com sua família e malhando desde que a NBA suspendeu a temporada vigente em razão da pandemia do novo coronavírus. Porém, apesar de tudo isso, o astro grego não tem feito uma coisa essencial em sua profissão: jogar basquete.

Esse é um fato um pouco incomum visto que o astro é o principal jogador do Milwaukee Bucks, e a equipe tem a melhor campanha até o momento na liga, de 53 vitórias e 12 derrotas. Outras estrela como LeBron James, por exemplo, conseguem fazer algumas cestas neste período.

"Então... eu não tenho acesso à cesta", disse Antetokounmpo durante uma videoconferência. "Muitos jogadores da NBA têm uma quadra em suas casas ou algo parecido, mas agora eu apenas tenho exercícios domiciliares. Ando de bicicleta, corro na esteira, levanto peso e basicamente me mantenho em forma desse modo, mas eu não jogo basquete."

Seu parceiro de Milwaukee Bucks e também all-star, Khris Middleton, certamente está no mesmo barco. "Desde que o centro de treinamento foi fechado, eu não tenho nenhum acesso a basquete, a não ser que eu vá a um dos meus vizinhos arremessar do lado de fora", disse o ala-armador, referindo-se às cestas de basquete que muitas pessoas têm em frente às suas casas nos Estados Unidos.

"É, realmente nada de basquete para mim. Basicamente, como Giannis disse, é a esteira, pular corda, alguns pesos e é isso. Eu tenho um par de bolas de basquete com as quais eu posso apenas driblar dentro de casa ou na calçada, mas não atualmente posso arremessá-las", completou Middleton.

Com os Bucks liderando a NBA com uma campanha de 53-12, a franquia continua a operar como se a temporada fosse continuar. Os jogadores têm se comunicado através de chats em grupo. O técnico Mike Budenholzer e o gerente-geral Jon Horst estão mantendo os atletas focados em melhorar diariamente de alguma forma. Parte disso inclui interações constantes com o diretor de performance de Milwaukee, Troy Flanagan, que está trabalhando com seu staff para manter os jogadores na linha.

"Então, obviamente nos deram equipamentos, uma bicicleta", disse Antetokounmpo. "Eles providenciaram a nós treinos que podemos fazer em casa e também nos fornecem comida. Eles têm uma empresa que traz alimentos em nossa casa. E é basicamente isso. Nós devemos ficar em casa, fazer nossos exercícios, cuidar dos nossos físicos em casa, e é isso", completou o astro grego.