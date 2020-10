Sinopse de Space Jam 2, com LeBron James, é divulgada nas redes sociais

Space Jam: a New Legacy, filme que LeBron James estrelará ao lado dos Looney Tunes como Michael Jordan fez no original na década de 90, teve sua sinopse divulgada nas redes sociais por Ben Mekler, roteirista da animação Final Space, confira:

"Durante uma viagem aos estúdios da Warner Bros, a estrela da NBA, LeBron James e seu filho acidentalmente ficam presos dentro do mundo que contem todas as histórias e personagens da Warner Bros, onde tudo está sob o controle de uma força corrompida extremamente poderosa chamada Al G (interpretada por Don Cheadle). Com a ajuda de Pernalonga, LeBron precisa navegar através desse mundo nunca antes imaginado, cheio de cenas de filmes icônicos e personagens clássicos, conforme ele tenta reunir os Looney Tunes e resgatar seu filho. Para voltar para casa, LeBron e os Looney Tunes precisarão desvendar o misterioso plano de Al G e vencer um jogo de basquete épico contra a versão gamificada das maiores estrelas da NBA".

Mekler contou ter recebido a sinopse no email de exibição de teste do filme, garantindo que é a oficial do projeto. O roteirista também afirmou que o filme será uma loucura e que ele está ansioso para assisti-lo.

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb — Ben Mekler (@benmekler) October 18, 2020

Space Jam 2 está previsto para estrear em 16 de julho de 2021. Além de LeBron, o longa contará com Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, Klay Thompson, do Golden State Warriors, e as jogadoras da WNBA Diana Taurasi, do Phoenix Mercury, Nneka Ogwimike e Chiney Ogwumike, ambas do Los Angeles Sparks.

Vale lembrar que LeBron vive grande fase em quadra também: recentemente, o astro foi campeão da NBA com o Los Angeles Lakers, além de ter sido MVP (jogador mais valioso) das finais).