Allianz recebe duelo virtual entre Corinthians e Palmeiras em drive-in

O Allianz Parque voltará a abrir seus portões ao público, porém, de um jeito diferente. No formato drive-in, onde os torcedores poderão estacionar seus carros dentro do gramado, o estádio irá receber partidas de futebol virtual. O evento, “KOEL Drive-in – O Futebol volta pra casa”, contará com um clássico entre Corinthians e Palmeiras e está marcado para acontecer na próxima quinta-feira, 2, às 20 horas.

Gabriel Veron e Gabriel Girotto estarão com controles em mãos, para comandar suas respectivas equipes no derby virtual. Além do clássico, o evento contará com outras duas partidas, um duelo entre os youtubers Muuh Pro e Lucas Cordeiro, e um confronto decisivo, que valerá vaga para a etapa final do KOEL Clubs, entre Black Dragons e Wolves Esports.

As receitas oriundas de patrocinadores e venda de ingressos serão destinadas ao projeto “Mães da Favela”, mantido pela Central Única das Favelas (CUFA). Doações recebidas durante o evento também serão direcionadas à organização, que impactou mais de 2,5 milhões de pessoas durante a pandemia.

“Temos uma satisfação imensa de promover a volta da torcida a um palco de disputa de grandes clássicos. Um estádio de futebol pertence ao torcedor e, de certa forma, poderemos fazer com que parte dessas pessoas mate a saudade da atmosfera do jogo. E, o mais importante, de maneira mais segura possível, neste momento de isolamento social”, disse Felipe Carvalho, CEO da KOEL (Kick-off Electronic League), que organiza o evento.

As disputas fazem parte da agenda da Arena Sessions, que promoverá, no Allianz Parque, diversas exibições culturais no estilo drive-in. Segundo a KOEL, o evento respeitará todas as normas de segurança determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Prefeitura e Governo de São Paulo.

O estádio terá capacidade para 285 veículos, com, no máximo, quatro pessoas em cada. Pedidos de comida e solicitações para o uso de banheiros serão realizados através do Whatsapp. O preço dos ingressos variam entre R$ 120 e R$ 180. Eles poderão ser adquiridos neste link: https://bileto.sympla.com.br/event/65416/d/86166.