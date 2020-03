Com bom humor, Buffon dá receita de macarrão para enfrentar a quarentena

Cozinhar é uma das formas que o veterano goleiro Buffon, da Juventus, encontrou para enfrentar o período de quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Em entrevista para o site do clube italiano, o jogador de 42 anos tentou amenizar a situação que atinge todo o planeta.

"Após os primeiros dias de adaptação, agora me sinto bem e me divirto cozinhando. Quando é necessário. Minha receita é uma pasta, com molho de tomate e atum. Estou tentando me aperfeiçoar há 25 anos", brincou.

Apesar da idade avançada para o futebol e a enorme quantidade de títulos conquistados, Buffon afirmou que não pensa em encerrar a carreira. "Eu nunca imaginei chegar onde cheguei no futebol. Por esses sonhos que tinha quando pequeno e pela boa forma que ainda me encontro, não vou parar de jogar", disse.

Há 25 anos como profissional, 17 pela Juventus, Buffon retornou ao time de Turim no início desta temporada europeia após um ano no Paris Saint-Germain. Reserva do polonês Wojciech Szczesny, o goleiro da seleção italiana campeã mundial em 2006 ainda apresenta alto nível em suas atuações. Foram 11 em 2019/2020.

Buffon mostrou otimismo para os dias futuros. "Esta experiência (pandemia) vai nos unir ainda mais. É um momento complicado, mas é preciso ter respeito pelas outras pessoas e seguir as regras determinadas elos nossos órgãos do governo", completou.