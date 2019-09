Daronco defende VAR e diz que árbitros mudam opinião após usá-lo

Um dos árbitros mais conhecidos no país, Anderson Daronco participou do podcast 'Hoje Sim', do narrado Cléber Machado, para discutir a presença do VAR no futebol brasileiro. E o juiz gaúcho defendeu a implantação do sistema, muito criticado no país.

"Existe a resistência. Não à ferramenta, mas o árbitro, pela sua personalidade, ele naquele momento atestar que errou... É difícil assumir muitas vezes o erro, isso vem desde o processo de formação", afirmou Daronco.

Para o árbitro, a opinião muda depois que o juiz utiliza a tecnologia. "O árbitro só vai dar o primeiro passo depois que ele tiver a oportunidade de ir no vídeo e mudar uma decisão. Isso é um grande divisor de águas (...) E hoje a gente, a cada jogo, vai lidando com erros e acertos com o árbitro de vídeo. E quanto o antes o árbitro souber lidar com isso da melhor forma, com a cabeça mais aberta, mais rápido estará adaptado à ferramenta", declarou o gaúcho.

Outro participante do podcast, o bandeira Emerson Carvalho, que esteve nas últimas duas Copas do Mundo, explicou a demora nas decisões, principal razão das críticas ao sistema no Brasil.

"O que faz demorar é o medo do equívoco, os árbitros olham uma vez. O medo de prejudicar ele e a equipe de arbitragem, o clube, uma seleção, o preciosismo usando a ferramenta, tudo é novo para o árbitro, nunca sentou na frente dessa tecnologia, e vai ter que se adaptar, e aí em alguns lances ele olha e fala: e agora? Será que eu vou ajudar? Atrapalho, chamo o árbitro de campo?", questionou-se.

Até o momento, não há movimentações para que o VAR deixe de existir no futebol brasileiro. Assim, resta a árbitros, atletas e outras pessoas ligadas ao futebol se adaptar ao futebol com ele.