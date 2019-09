Por 'crueldade do futebol', Van Dijk diz que não será técnico ou comentarista

Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, quer continuar trabalhando com futebol quando se aposentar da função de jogador. Ele ainda não sabe o que deseja ser, mas com certeza não quer ser técnico ou comentarista, contou em entrevista ao site OptaFootball.

"O mundo pode ser muito cruel... há muitas pessoas que tem opiniões e isso pode te afetar - se você tem escolha, você prefere não estar nesse tipo de situação", explicou o holandês, sobre o caso de ser treinador.

"Mas acredito que definitivamente quero estar envolvido no futebol. Eu não vou ser comentarista porque você tem que dizer certas coisas que você pode não querer, mas tem que falar", prosseguiu Van Dijk.

Se não vai ser técnico ou comentarista, ele levantou pelo menos uma opção. "Vamos ver, eu tenho um olho bom para encontrar talento então talvez eu faça algo assim", projetou. No entanto, ele ainda deve ter alguns anos de carreira, já que tem 28 anos de idade e está jogando em alto nível no Liverpool.