Entre treinar o United ou o Real, Guardiola diz que prefere ir para as Maldivas

O técnico Pep Guardiola foi categórico durante uma entrevista coletiva pré-jogo do Manchester City: nunca aceitaria treinar o grande rival de sua atual equipe, o Manchester United, assim como não iria para o grande rival do Barcelona, o Real Madrid. City e United se enfrentam nesta terça-feira.

“Depois de treinar o City, eu nunca vou treinar o United. Assim como nunca vou treinar o Real Madrid”, respondeu o treinador ao ser questionado se aceitaria uma proposta do rival local no futuro. O repórter insistiu e perguntou o que Guardiola faria se tivesse apenas uma propostas de United e Real para escolher.

"Eu estarei nas Maldivas, se eu não tiver ofertas. Mas acho que nas Maldivas não, porque lá não tem campo de golfe. Estarei em algum lugar desse tipo", afirmou então Guardiola.

Guardiola foi ídolo como jogador e como treinador do Barcelona, onde subiu o time de patamar e a conduziu à conquista de duas Ligas dos Campeões. No Manchester City, já venceu duas vezes o Campeonato Inglês com as duas melhores campanhas da história do torneio na era 'Premier League' (pós-1990).

O Manchester City enfrenta o United nesta terça, pela jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. No encontro mais recente entre as duas equipes, o time de Ole Gunnar Solskjaer triunfou sobre o de Guardiola por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Inglês.