Ex-jogador do Boca Juniors é indiciado por lavar dinheiro do narcotráfico

O ex-meia colombiano Mauricio Serna, ídolo do Boca Juniors, foi indiciado pela Justiça da Argentina por ter participado de um esquema de lavagem de dinheiro de recursos oriundos do tráfico internacional de drogas. Segundo o jornal argentino La Nación, Serna está entre os nove acusados que atuaram para encobrir somas milionárias de dinheiro vindas do famoso Cartel de Medellín, cidade colombiana que é terra natal do ex-jogador.

Entre os outros indiciados, também estão María Isabel Santos Caballero e Juan Sebástian Marroquín Santos, que são, respectivamente, viúva e filho do ex-traficante colombiano Pablo Escobar, morto em 1993. No esquema investigado atualmente na Argentina, os envolvidos mantiveram durante quase dez anos uma estrutura para movimentar uma grande quantidade de dinheiro de forma oculta.

Atualmente com 52 anos, Serna teve como grande destaque na carreira a passagem pelo Boca Juniors entre 1997 e 2002, quando venceu duas vezes a Copa Libertadores. Pela seleção colombiana, ele disputou também as Copas do Mundo de 1994 e 1998.