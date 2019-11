Flamengo vai transmitir final da Libertadores em telões no Mané Garrincha

Acostumado a jogar em Brasília, onde possuí grande torcida, o Flamengo vai transmitir a final da Copa Libertadores contra o River Plate, no próximo sábado, 23, em telões de alta resolução no estádio Mané Garrincha. O evento vai contar com shows e até feijoada para quem comprar os ingressos mais caros para o evento.

O evento está sendo promovido pela mesma empresa que vai realizar o Fan Fest da equipe no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá show do cantor Diogo Nogueira, torcedor da equipe carioca, antes da transmissão da final em telões com tamanho de 8 por 5,5 metros.

A grande festa também vai contar com shows do Grupo Se Joga e e de DJs, além de contar com praça de alimentação, bares, serviço vip hospitality com opção de feijoada e camarotes fechados para comportar até 30 pessoas.

Os ingressos já estão a venda e custam: R$ 40 (arquibancada inferior); R$ 80 (vip hospitality); R$ 120 (vip hospitality open food com buffet de feijoada); além dos camarotes com TVs e serviço exclusivo: R$ 1.800 (18 lugares); R$ 2.100 (21 lugares); R$ 3.000 (30 lugares).

As entradas podem ser adquiridas pelo site, com o aplicativo O Que Vem Por Aí, ou pelos pontos físicos em Brasília: Loja do Flamengo (308 sul), Globo Esporte (Taguatinga shopping e Centro de Taguatinga), Grandes torcidas (308 Sul), Trend Esporte (CLSW 304 - Sudoeste), Primetek Taguatinga Shopping, Primetek Epia e Primetek (511 Norte).

Além de toda animação do jogo, o evento também terá uma ação solidária, com a arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade no Programa Sejus mais Perto do Cidadão, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Quem levar um brinquedo poderá adquirir o benefício de meia-entrada. A doação será feita na entrada do estádio.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo participou de três jogos como visitante em Brasília. Foram três vitórias: 2 a 0 sobre o CSA pela nona rodada, em junho, 4 a 1 em clássico contra o Vasco, pela 15ª rodada, em agosto, e 3 a 0 sobre o Avaí, em setembro, pela 18ª rodada da competição.