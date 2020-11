Ibra diz se sentir jovem com colegas do Milan, mas pondera: 'Assumo a pressão'

Há quem diga que o atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan, é narcisista. Mas, ele tem andando um pouco diferentes. Em entrevista à DAZN, após nova vitória de sua equipe pelo Campeonato Italiano, o sueco fez um elogio aos seus companheiros de equipe, dizendo que se sente mais jovem ao lado deles.

"Nós todos queremos a bola quando há a chance, todos os 11 pensamos que nós estamos no momento certo. O time está indo muito bem, nós acreditamos em algo. Nós somos um dos elencos mais jovens da Europa, apesar de eu aumentar a média um pouco, mas eles todos me fazem me sentir muito jovem. Eles estão em forma, ansiosos, nunca satisfeitos na partida ou em um treino", avaliou Ibrahimovic.

Apesar do elogio, Ibrahimovic não deixa de exaltar seu espírito jovial, mesmo aos 39 anos. O atacante sueco é o artilheiro do Campeonato Italiano, com sete gols marcados em seis jogos realizados pelo Milan, que lidera a competição.

"Eu assumo a pressão e a responsabilidade, eles não precisam sentir isso. Eu tomarei conta disso, eles apenas têm que trabalhar, acreditar e seguir o nosso caminho. Momentos difíceis vem para todo mundo, isso é parte da temporada, mas o mais importante é manter o pensamento positivo", explicou o atacante.

No último duelo do Milan, o experiente atacante marcou o gol da vitória, dando números finais ao placar de 2 a 1 sobre a Udinese, fora de casa.

"Foi um bom gol, mas foi mais importante vencer, então é um gol de três pontos. Foi um jogo muito difícil, mas nós provamos que trabalhamos, sofremos e continuamos juntos. Em momentos difíceis é que você vê o time trabalhando todo junto no caminho certo", finalizou o artilheiro.

Ibrahimovic e Milan voltam a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Lille pela Liga Europa. A bola rola a partir das 17h.