'Manto Express': Flamengo lança máquina de venda de camisas no metrô

O Flamengo resolveu inovar e instalou a sua primeira "Manto Express" nesta semana. A Novidade se trata de um equipamento, similar à máquina de venda de refrigerantes, que libera camisas do clube por meio de pagamento com cartões de débito e crédito.

A primeira máquina com camisas rubro-negras foi instalada na estação de metrô Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O plano é espalhar o equipamento em estações, supermercados e aeroportos. A ideia inicial do projeto é dar prioridade para os lojistas da rede oficial do Flamengo repor o estoque de acordo com cada franquia.

"A máquina foi desenvolvida com tecnologia de ponta dispondo de um display de led para escolha do produto e aplicativo para monitoramento do estoque de produto para lojistas. A princípio serão disponibilizadas para os franqueados da rede com foco em cidades de pequeno porte e em espaços de conveniência, como aeroportos", explicou Gustavo Figueiredo, gerente de Licenciamento do Flamengo.

O valor das camisas será tabelado, sendo disponíveis os modelos infantis, adultos e femininos. O torcedor pode escolher a camisa que desejar, inserir o cartão para fazer o pagamento e levar o seu manto para casa embalado em uma caixa exclusiva. Não será possível customizar o uniforme com nome e número.